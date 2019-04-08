Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
59 dakika önce
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar
'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Emirdağ
ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, pişmiş topraktan yapılmış 2 adet kandil ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:01 Kaynak: AA
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