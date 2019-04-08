Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

59 dakika önce

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirdağ ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, pişmiş topraktan yapılmış 2 adet kandil ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:01 Kaynak: AA

Afyon, Güncel
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