Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda heykel ve sikkeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda heykel ve sikkeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Tınaztepe beldesinde durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Araçta tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 651 sikke ile heykel ele geçirildi.

Ekipler, otomobildeki Ü.I, B.Y, Ö.F.K. ile A.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de bilinçli kaza yapıp sigorta şirketlerini dolandıran suç örgütüne operasyon
Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdılar Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:40 3 yıllık mücadelenin ardından İstiklal Madalyası'na kavuşuyor - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:39 Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
21:36 Aksaray'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
21:36 BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar'dan yerli otomobile destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika
20:29 Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 21:46:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]