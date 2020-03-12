Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, metal çerçeve içerisindeki haç işaretli bir kitabı satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, metal çerçeve içerisindeki haç işaretli bir kitabı satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 şüphelinin elinde tarihi eser olduğu ve satacağı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen, metal çerçeve içerisindeki haç işaretli kitap ele geçirildi.

Araçtaki M.A, A.Ş, Y.Y. ile L.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:06 Kaynak: AA
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