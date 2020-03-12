Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, metal çerçeve içerisindeki haç işaretli bir kitabı satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 şüphelinin elinde tarihi eser olduğu ve satacağı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen, metal çerçeve içerisindeki haç işaretli kitap ele geçirildi.

Araçtaki M.A, A.Ş, Y.Y. ile L.K. gözaltına alındı.