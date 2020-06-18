Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 48 parça obje ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 48 parça obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, B.G.Ö'nün elinde tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulunduğu yönünde bilgi aldı. Takibe alınan B.G.Ö, il merkezindeki bir alışveriş merkezinin yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan B.G.Ö'nün üst ve çantasındaki aramada, 3 sikke, gövdesinden ayrılmış heykel, 40 kuvars taşı, tarihi eser niteliği taşıyan 3 yüzük ve bir obje ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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