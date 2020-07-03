Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 38 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objenin ele geçirildiği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen 3 zanlının bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelilerin adreslerine düzenledikleri operasyonda, süs eşyası, para ve kılıçtan oluşan 38 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.