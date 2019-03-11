Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu
47 dakika önce
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 883 gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.
Afyonkarahisar
'ın İhsaniye
ilçesinde 883 gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Kimlikleri belirlenen zanlılara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 883 gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:41 Kaynak: AA
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