Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu

Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu

47 dakika önce

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 883 gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 883 gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen zanlılara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 883 gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:41 Kaynak: AA

İhsaniye, Afyon, Güncel
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