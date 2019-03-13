Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde melek figürlü heykel ve taşlı kolye ucu ele geçirildi.
Afyonkarahisar
'ın Çay
ilçesinde melek figürlü heykel ve taşlı kolye ucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, bir dinlenme tesisinde gözaltına alındı. Yapılan aramada, melek figürlü heykel ve taşlı kolye ucu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:30 Kaynak: AA
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