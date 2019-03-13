Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu

Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde melek figürlü heykel ve taşlı kolye ucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde melek figürlü heykel ve taşlı kolye ucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, bir dinlenme tesisinde gözaltına alındı. Yapılan aramada, melek figürlü heykel ve taşlı kolye ucu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:30 Kaynak: AA

Çay, Afyon, Güncel
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