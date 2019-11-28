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Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 93 sikke ve 4 heykel ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu, System.String[]

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 93 sikke ve 4 heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesinin Hacıbeyli köyü ve Gazlıgöl beldesinde takip edilen araçları durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış, tarihi eser olduğu değerlendirilen 93 sikke, 3 metal ve 1 mermer heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltını alındı.

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:18 Kaynak: AA
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