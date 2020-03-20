Afyonkarahisar'da tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 parça ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Y.D. gözaltına aldı.

İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazlıgöl beldesinde yaşayan Y.D'nin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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