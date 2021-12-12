Afyonkarahisar'da Tarihi Kent Meydanı Projesi'yle Selçuklu dönemi yeniden yaşatılacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yürütülen Tarihi Kent Meydanı Projesi'yle Selçuklu döneminin yeniden yaşatılması hedefleniyor.

Sultandağı'nda tarihi İpek Yolu üzerinde, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus döneminde 1249'da yapılan ve Afyonkarahisar'ın en büyük kervansarayı olan Sultandağı Kervansarayı, halk arasında "İshaklı Kervansarayı" ve "Sahipata Kervansarayı" olarak da biliniyor.???????

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, AA muhabirine, Vali Gökmen Çiçek'in himayesinde Selçuklu Kent Meydanı Projesi'nin ilçede devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında 800 yıl öncekine benzer bir Selçuklu Kent Meydanı yapıldığını belirten Demirbilek, "Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Burada üçlü bir yapı var. Osmanlı'dan, Selçuklu'dan kalan cami, hamam ve şu an içerisinde bulunduğumuz Sahipata Kervansarayımız." dedi.

Sultandağı Kervansarayı'nın, Türkiye'de 3 tane bulunan mescitli kervansaraylardan birisi olduğuna dikkati çeken Demirbilek, şöyle konuştu:

"Vali Gökmen Çiçek'in himayesinde yürütülen projeyle burayı turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Burası bir Selçuklu Kent Meydanı olacak. Afyonkarahisar'ın en büyük kent meydanı olacak burada. Tarihi dokusuyla beraber camisi, hamamı, kervansarayıyla bu medreseyi inşallah turizme kazandıracağız."

Demirbilek, projenin bahar aylarında bitirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.