Afyonkarahisar'da tarihi konak alev alev yandı - Son Dakika

Hisar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı tarihi ahşap konakta, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tarihi konak, kullanılamaz hale geldi.Geçen aylarda Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi ahşap konak, devir işlemlerinin ardından Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılıyordu.

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