Afyonkarahisar'da tarım aracının çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da tarım aracının çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

24.07.2022 20:03
Afyonkarahisar'da tarım aracının çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarım aracı diye tabir edilen "Patpat"ın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarım aracı diye tabir edilen "Patpat"ın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

M.A. idaresindeki tarım aracı, Dipevler Mahallesi Hamamyolu Sokak'ta bisikletli B.E'ye (7) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan B.E, Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da tarım aracının çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika

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