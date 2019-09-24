Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da tarım arazisinde yarıklar oluştu
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Afyonkarahisar'da tarım arazisinde yarıklar oluştu

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde tarım arazisinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yarıklar oluştu.

Afyonkarahisar'da tarım arazisinde yarıklar oluştu, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde tarım arazisinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yarıklar oluştu. Yer yer 5 metreyi bulan yarıklarla ilgili AFAD ekipleri inceleme yaptı.

Dinar'a bağlı Doğanlı köyündeki tarlalarında derin yarıklar oluştuğunu gören köylüler, durumu Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri yaptıkları incelemede yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, yer yer derinliği 5 metreyi bulan yarıklar tespit etti. Bölgede yapılacak incelemenin ardından bir rapor hazırlanacağı ve yarıkların nasıl oluştuğuyla ilgili çalışma yapılacağı belirtildi.

Diğer yandan köylülerden Seydi Aşkın, yarıkların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Seydi Aşkın'ın tarladaki yarıkların araştırılmasını istediği görüntülerde, derinliği yer yer 5 metreyi bulan çukurlar görüldü.

- Afyonkarahisar

Dinar, Afyon, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:45 Kaynak: DHA
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Tarım arazisinde 1 kilometre uzunluğunda 5 metre derinliğinde yarık oluştu
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