Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da tarım arazisinde yarıklar oluştu
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Afyonkarahisar'da tarım arazisinde yarıklar oluştu

1 saat önce

Afyonkarahisar'da tarım arazisinde yarıklar oluştuAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım arazisinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yarıklar oluştu.

Afyonkarahisar'da tarım arazisinde yarıklar oluştu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım arazisinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yarıklar oluştu. Yer yer 5 metreyi bulan yarıklarla ilgili AFAD ekipleri inceleme yaptı.

Dinar'a bağlı Doğanlı köyündeki tarlalarında derin yarıklar oluştuğunu gören köylüler, durumu Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri yaptıkları incelemede yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, yer yer derinliği 5 metreyi bulan yarıklar tespit etti. Bölgede yapılacak incelemenin ardından bir rapor hazırlanacağı ve yarıkların nasıl oluştuğuyla ilgili çalışma yapılacağı belirtildi.

Diğer yandan köylülerden Seydi Aşkın, yarıkların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Seydi Aşkın'ın tarladaki yarıkların araştırılmasını istediği görüntülerde, derinliği yer yer 5 metreyi bulan çukurlar görüldü.

Afyonkarahisar'da tarım arazisinde yarıklar oluştu

Dinar, Afyon, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:34 Kaynak: DHA
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Tarım arazisinde 1 kilometre uzunluğunda 5 metre derinliğinde yarık oluştu
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