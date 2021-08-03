Afyonkarahisar'da "Tarım, Hayvancılık ve Nalbantçılık Müzesi" açıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Valilik ve Belediye Başkanlığı işbirliğinde, Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) desteğiyle "Tarım, Hayvancılık ve Nalbantçılık Müzesi" açıldı.

Fakıpaşa Mahallesi'ndeki Kültür ve Sanat Evi'nin alt katındaki müzenin açılışı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından yapıldı.

Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da belediye ile kültür ve sanat alanında da güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Bugün de Valilik ile Belediye Başkanlığı iş birliğinde AKÜ'nün de destekleriyle Tarım, Hayvancılık ve Nalbantçılık Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Çiçek, "Bu müzenin hazırlanmasında arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcadı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar halkımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, açılış kurdelesini kestikleri müzeyi inceledi.

AKÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Selçuk Biricik de AA muhabirine, Türkiye'nin pek çok şehrinde tarım ve hayvancılık müzesinin olduğunu söyledi.

Nalbantçılık alanında müze örneğini Afyonkarahisar'a kazandırdıkları için mutlu olduklarını aktaran Biricik, "Müzedeki eserlerin tamamı Afyonkarahisar, ilçeler ve köylerde çiftçilik ve nalbantlık yapan insanlardan toplandı. En eskisi 300 yıllık olduğu değerlendirilen demirci körüğü bile müzemizde bulunuyor. Yine, köylerimizde harman zamanı çiftçilerimizin kullandığı yaba, atkı, tırmık ve dirgen örnekleri de yer alıyor." dedi.

Biricik, müzeyi gezmeye gelen gençler başta olmak üzere herkese buradaki malzemeler hakkında bilgiler verileceğini anlattı.

Çobanlar Göynük köyü muhtarı Ali Çınar ise köylerinin de müzenin oluşturulmasında katkı verdiğini belirterek, gençlere müzeyi gezmelerini tavsiye etti.