Afyonkarahisar'da TARSİM'in önemi anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da TARSİM'in önemi anlatıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da TARSİM'in önemi anlatıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'da TARSİM'in önemi anlatıldı, System.String[]

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve tüm ilçe müdürlüklerinde tarım sigortalarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Afyonkarahisar İl Tarım Orman Müdürlüğünce son yıllardaki iklimsel değişikliklerin sonucu olarak tarımsal ürünlerin risk altında olduğu, dolayısıyla çiftçilerin bundan olumsuz yönde etkilendiği belirtildi.


"Amaç üretimde sürdürülebilirliği sağlamak"


TARSİM Konya Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak yaptığı bilgilendirmede, " Tarım sigortalarındaki amaç, doğal afetlerin neden olduğu zararları karşılayıp üreticiyi uzun vadede gelir istikrarına kavuşturmak ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak. Afyonkarahisar tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahiptir. Tarım ve hayvancılığın olduğu yerde riskte vardır. Bizim bu riski en aza indirmemiz gerekmektedir. Dolu, don, aşırı yağış, sel, kuraklık, yangın gibi doğal afetler büyük zararlara yol açmaktadır" diye konuştu.


Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, çiftçilerin alın teri ve emeklerinin boşa gitmemesi için tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini belirterek, yapılan bu toplantılarda tarım sigortaları konusunda bilgilendirmelerde bulunan TARSİM Konya Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak ve ekibine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Tarım Sigortaları Havuzu, Konya, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kadir Şeker açıklaması: Sonucu bekleyeceğiz
Son dakika: Erdoğan'dan Kadir Şeker açıklaması: Temennimiz adil bir karara varılması Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:35:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da TARSİM'in önemi anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]