Eşi ile İbrahim'i, konuştuklarını gördüğü için öldürmüş - Son Dakika
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Eşi ile İbrahim'i, konuştuklarını gördüğü için öldürmüş

17.08.2022 17:47
Eşi ile İbrahim'i, konuştuklarını gördüğü için öldürmüş

AFYONKARAHİSAR'da, tartıştığı İbrahim Duru (27) ile eşi Sibel Uyanık'ı (30) tabancayla öldürüp, baba Adil Duru'yu (55) ise yaralayan Mehmet Ali Uyanık (37) tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da, tartıştığı İbrahim Duru (27) ile eşi Sibel Uyanık'ı (30) tabancayla öldürüp, baba Adil Duru'yu (55) ise yaralayan Mehmet Ali Uyanık (37) tutuklandı. Uyanık'ın, ifadesinde; berberde tıraş olduğu sırada dışarıda bekleyen eşi ile İbrahim Duru'yu konuşurken gördüğünü, olayın bu nedenle yaşandığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün Sandıklı ilçesi Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Eşi Sibel ile yürüyen Mehmet Ali Uyanık, kahve önünde oturan İbrahim Duru ve babası Adil Duru ile tartışmaya başladı. Bu sırada Sibel Uyanık, kahvenin önünden uzaklaştı. Tartışmanın büyümesi ile Uyanık, tabancayla baba ve oğluna ateş açtıktan sonra eşi Sibel Uyanık'ın yanına gitti. Uyanık, kocasının elinde tabancayla kendisine geldiğini görünce iş yerine sığındı. Eşinin peşine düşen Uyanık, 4 çocuk annesi Sibel Uyanık'ı tabancayla vurduktan sonra kaçtı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sibel Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı baba- oğul ise hastaneye kaldırıldı. İbrahim Duru, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali Uyanık, 4 saat sonra polisler ekiplerince saklandığı metruk binada yakalandı. Uyanık'ın, yakalamadan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden 'İntikam benim işim' paylaşımı yaptığı görüldü. Sibel Uyanık ve İbrahim Duru'nun cenazeleri, sabah saatlerinde toprağa verildi. Tedavisi tamamlanan Adil Duru ise taburcu edildi.Polisteki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Uyanık, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Uyanık, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mehmet Ali Uyanık'ın, polisteki ifadesinde; berberde tıraş olduğu esnada dışarıda bekleyen eşi ile İbrahim Duru'yu konuşurken gördüğünü, olayın bu nedenle yaşandığını söylediği öğrenildi.


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Eşi ile tartıştığı kişiyi öldürdü! Sosyal medya paylaşımı 'pes' dedirtti Eşi ile tartıştığı kişiyi öldürdü! Sosyal medya paylaşımı 'pes' dedirtti
Kaynak: DHA

Ali Uyanık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşi ile İbrahim'i, konuştuklarını gördüğü için öldürmüş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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