Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

24.02.2022 15:23
Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Dörtyol Mahallesi'nde K.B. ile A.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda K.B, üzerinde bulunan tabancayla A.Z'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan A.Z, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi suç aleti tabanca ile gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen K.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Karahisar, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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