Lokmacıların sosyal medyada başlayan tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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Lokmacıların sosyal medyada başlayan tartışması kanlı bitti

06.09.2022 01:03
Lokmacıların sosyal medyada başlayan tartışması kanlı bitti

Afyonkarahisar'da tatlıcılar arasından sosyal medyada başlayan tartışma sokakta satırlı, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Afyonkarahisar'da tatlıcılar arasından sosyal medyada başlayan tartışma sokakta satırlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda tatlıcı esnaflarından biri kol ve bacağına aldığı satır darbeleri ile yaralandı.

Olay, Emirdağ ilçe merkezi Uzun Çarşı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede lokma tatlı işi ile uğraşan Y.E.M. ve T.G., geçtiğimiz günlerde iş meselesi yüzünden sosyal medya üzerinden tartıştı. Taraflar bugün öğlen saatlerinde ise Uzun Çarşı girişinden karşılaşınca aralarında tekrar tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Y.E.M., yanındaki satırla T.G.'ye iki defa vurup ardından kaçtı. T.G., ise bacağı ve kolundan aldığı satır darbeleri ile kanlar içinde kaldı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri T.G.'yi ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay sonrası kaçan Y.E.M.'yi yakalamak içinse polis çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Emirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lokmacıların sosyal medyada başlayan tartışması kanlı bitti - Son Dakika

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