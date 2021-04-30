AFYONKARAHİSAR - Tedavileri tamamlanan iki yırtıcı kuş ile kır tavşanı doğaya salındı - Son Dakika

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen kulaklı orman baykuşu, kerkenez ve kır tavşanı doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunduktan sonra AKÜREM'e getirilen hayvanlar, burada tedavi edildi.

Veteriner hekimler tarafından özenle beslenerek yeniden uçabilir hale getirilen baykuş ve kerkenez ile kır tavşanı, AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ve AKÜREM görevlisi gönüllü öğrenciler tarafından AKÜ Ahmet Necdet Sezer (ANS) kampüsünde tekrar doğaya salındı.

Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşların Afyonkarahisar'ın kent merkezinde vatandaşlar tarafından, kır tavşanının ise AKÜ kampüsünde yaralı halde bulunarak merkeze getirildiğini söyledi.

Kandır, iki kuşun geniş bir yaşam alanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kulaklı orman baykuşu ve kerkenez kuşu, Uydukent bölgesinde bulunarak bize getirildi. Gerekli tedavileri yapıldı. Üniversitenin Ahmet Necdet Sezer kampüsü, bu kuşlar için de bir yaşam alanı. Onun için burada salım yaptık. Kır tavşanı da zaten kampüste yaralı olarak bulunarak bize gelmişti. Buradaki yuvasına dönmesi için tekrar burada saldık. Umarız uzun bir nesilleri olur. Yolları açık olsun."