Afyonkarahisar'da tedavileri yapılan su kuşları Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkına gönderildi - Son Dakika

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavileri ve bakımları tamamlanan kuşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkına gönderildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli zamanlarda vatandaşlar tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla AKÜREM'e getirilen 4 angıt, bir suna ördeği ile 2 leylek ve bir kazın bakım ve tedavileri tamamlandı.

Kuşlar, kafeslere konularak AKÜ'nün görevlendirdiği bir araçla Ormanya'ya gönderildi.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, göç mevsiminin ve av sezonunun başlamış olmasından dolayı daha güvenli olması için, kuşların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderilmesine karar verdiklerinin söyledi.

Hepsinin de sağlıklı olduklarını ve doğaya dönebilecek durumda olduklarını belirten Kandır, şunları söyledi:

"Ancak, leylekler için göç mevsimi başladı. Şuandaki durumları göç için yeterli olmayabilir. Ormanya'nın daha geniş ve doğal alanları var. Burada sezonu da rahatlıkla geçirebilirler. Yine angıt ve suna ördekleri için de av sezonu başladı. Doğaya kazandırdığımız hayvanların avcıların hedefi olmaması için Ormanya'ya gönderiyoruz."