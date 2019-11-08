Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan pelikan ve tilki doğaya salındı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan pelikan ve tilki doğaya salındı

Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan pelikan ve tilki doğaya salındı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da yaralı bulunan pelikan ile kızıl tilki bir ay süren tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan pelikan ve tilki doğaya salındı, System.String[]

Afyonkarahisar'da yaralı bulunan pelikan ile kızıl tilki bir ay süren tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Afyonkarahisar ve çevresinde vatandaşlar tarafından bulunan pelikan ile kızıl tilki, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) 1 ay rehabilite edildi.

Yeterli sağlık ve güce kavuşan pelikan ile kızıl tilki, 26 Ağustos Tabiat Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde doğaya bırakıldı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı pelikanlarda beslenme yetersizliğinden kaynaklı göçe devam edememe durumunun görüldüğünü söyledi.

Pelikanın merkezde tedavisinin tamamlandığını anlatan Kandır, "Bu bağlamda bakım besleme ve tedavi neticesinde doğaya dönmeye hazır hale geldi. Bugünde onu doğasına kavuşturduk." dedi.

Kandır, kızıl tilkinin de köpekler tarafından yaralanmış olabileceğine işaret ederek, "Yetkiler tarafından merkezimize ulaştırılan tilkiye öncelikle saldırı vakası olduğu için kuduz aşısı yaptık. Sonrasında yaraları temizlendi. Uzun bir süre, tedavi ve bakım süreci geçirdi. Oldukça sağlıklı. Bundan sonra ömrünün uzun olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yaban, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:00:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan pelikan ve tilki doğaya salındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]