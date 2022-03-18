Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Tespit edilen 5 adres ile 2 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Adres ve iş yerlerinde yapılan aramada araç satış sözleşmesi, çok sayıda senet, 5 gümrük kaçağı telefon ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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