Afyonkarahisar'da termal otellerde alınan tedbiriler istişare edildi - Son Dakika

Afyonkarahisar Vali Mustafa Tutulmaz, video konferans yöntemiyle termal oteller bölgesi işletme yetkilileri ile bir araya gelerek alınan tedbirleri istişare etti.



Vali Mustafa Tutulmaz termal otel bölgesi işletme sahiplerine alınacak önlemlere titizlikle uyulması, oteller için belirlenen kriterler için tüm çalışmaların ivedilikle hayata geçirilmesi noktasında uyarılarda bulundu. Covid- 19 salgınıyla mücadele devam ederken, turizm sektöründe pandemi sonrası yeni dönem hazırlıkları hızlandırıldı. Sağlık ve şifanın adresi termal otellerde, havuzdan restorana, odalardan SPA alanlarına kadar tüm mekanları salgına yönelik tedbirlerle yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Ağırlayacakları müşterilerini sağlık güvencesi ile misafir etmek isteyen işletme yetkilileri, artık yeni bir sürece hazırlık yapıyor.



Vali Mustafa Tutulmaz, termal oteller bölgesindeki işletme yetkilileri ile video konferans yöntemiyle bir toplantı yaparak alınan tedbirler konusunda istişarelerde bulundu. Her bir detayın ve önlemin özenle hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Vali Mustafa Tutulmaz, tüm kurallara titizlikle uyulması gerektiğini söyledi. En küçük işletmeden en büyük işletmeye kadar her kesimin üzerine düşeni en iyi şekilde yapması gerektiğini söyleyen Vali Tutulmaz, "Şehrimizin imajı, vatandaşların sağlığı ve bu sektörden ekmek yiyen çalışanlar için çalışmaların ivedilikle hızlandırılması gerekiyor" dedi. Öte yandan kent genelinde hizmet veren tüm termal otellerin sağlıklı turizm belgesi almak için hazırlık yaptığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR