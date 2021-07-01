AFYONKARAHİSAR'DA TERÖR OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da teröre destek verdiği suçlamasıyla polisin operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'terörizmin finansmanı' ve 'kara para aklama' faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütüne destek verdiği tespit edilen M.A. ve Y.H.'yi 29 Haziran günü saat 07.00'de düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı. Suriye vatandaşı M.A. ile Suriye vatandaşıyken Türk vatandaşlığına geçen Y.H., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.