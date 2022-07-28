Kamyonla çarpışıp ters dönen ticari takside 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonla çarpışıp ters dönen ticari takside 4 kişi yaralandı

28.07.2022 20:35
Kamyonla çarpışıp ters dönen ticari takside 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da ticari taksinin kamyonla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da ticari taksinin kamyonla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Ters dönerek durabilen kazada taksi sürücüsü ve yolcular aracın içinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolu Karaaslan Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y, (70) yönetimindeki 03 T 0011 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta S.S'nin kullandığı 03 EL 11 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari taksi yol ortasındaki refüje çarpıp ter dönerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralanarak araç içerisinde sıkışan taksi sürücüsü ile birlikte Ş.D, E.D. ile D.D., isimli yolcuları ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan boya yüklü tır devrildi Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan boya yüklü tır devrildi BUĞDAY YÜKLÜ TIR YANDI BUĞDAY YÜKLÜ TIR YANDI
Kaynak: İHA

Karahisar, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonla çarpışıp ters dönen ticari takside 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:23 Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:02 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 20:35:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kamyonla çarpışıp ters dönen ticari takside 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement