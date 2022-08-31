Ticari taksinin tırla çarpıştığı kazada şoför ve yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ticari taksinin tırla çarpıştığı kazada şoför ve yolcu hayatını kaybetti

31.08.2022 01:03
Ticari taksinin tırla çarpıştığı kazada şoför ve yolcu hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tır ile çarpıştığı kazada taksi şoförü ile yanındaki yolcu hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tır ile çarpıştığı kazada taksi şoförü ile yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Kazada taksinin parçalarının adeta tıra sağlanması ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Kaza, kent merkezi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep A., idaresindeki 03 T 0190 plakalı ticari taksi kavşakta Ali İ., yönetimindeki 47 PT 219 plakalı tıra arakadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari taksi hurdaya dönerken ön camı başta olmak üzere bir çok parçası tırın arka dorsesine adeta saplandı. Kazanın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi sürücüsü Recep A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yanında yolcu olarak bulunan ve yaralanan Berkay Ö., ile tır sürücüsü Ali İ.'yi ise ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Berkay Ö. de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından araçlardan hangisinin kırmızı ışık yaptığının tespiti için polis tarafından inceleme başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameralarına incelemeye alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksinin tırla çarpıştığı kazada şoför ve yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticari taksinin tırla çarpıştığı kazada şoför ve yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika
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