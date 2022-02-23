Afyonkarahisar'da Tip-1 diyabet hastası çocuklara sensörlü ölçüm aleti dağıtıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tip-1 diyabet hastası çocuklara sensörlü ölçüm aleti dağıtıldı

23.02.2022 12:52
Afyonkarahisar'da Tip-1 diyabet hastası çocuklara sensörlü ölçüm aleti dağıtıldı

Afyonkarahisar'da "Minik Parmaklar Sadece Oyun Oynasın" projesi kapsamında Tip-1 diyabet hastası 124 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm aleti hediye edildi.

Afyonkarahisar'da "Minik Parmaklar Sadece Oyun Oynasın" projesi kapsamında Tip-1 diyabet hastası 124 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm aleti hediye edildi.

Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla Afyonkarahisar'daki Tip-1 diyabet hastası çocukların yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla "Minik Parmaklar Sadece Oyun Oynasın" projesi hayata geçirildi.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, koordinesinde İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Diyaliz Hastaları Organ ve Doku Nakilleri Yardımlaşma Derneği tarafından yürütülen projeyle, 124 Diyabet Tip-1 hastası çocuğun ailesine sensörlü glikoz ölçüm aleti hediye edildi.

Tekeş, yaptığı açıklamada, çocukları Diyabet Tip-1 hastası olan ailelerin, glikoz ölçümü için evlatlarının parmaklarının her gün defalarda delindiğini ve bu durumun çocuklarda fiziksel ve psikolojik zorluklara neden olduğunu valimiz Gökmen Çiçek'e aktardığını belirtti.

Vali Çiçek'in talimatıyla hayata geçen projede, aileler çocuklarının glikoz ölçümünü parmaklarını delmeden, kola takılan aparat sayesinde kolaylıkla yapacak ve risk durumunu raporlayabileceğini dile getiren Tekeş, şunları kaydetti:

"Gün içinde vücuttaki şeker miktarını anlık ölçen cihaz, ücretsiz uygulama sayesinde akıllı telefonlardan da takip edilebilecek. Aileler bu sayede çocuklarının sağlık durumunu doktorlarıyla da paylaşacak. Diyabet Tip-1 hastası çocuklarımız ve aileleri için güzel bir proje oldu."

İki çocuğu da diyabet hastası olan Sevgi Aydın, Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.

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Gökmen Çiçek, Karahisar, Diyaliz, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Tip-1 diyabet hastası çocuklara sensörlü ölçüm aleti dağıtıldı - Son Dakika


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