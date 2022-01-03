Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gizli buzlanmadan dolayı devrilen TIR'ın şoförü yaralandı.
Kaza saat 08.00 sırlarında Afyonkarahisar- Antalya karayolu Başağaç rampasında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine ilerleyen Mehmet K., kullandığı 03 RK 161 plakalı mermer yüklü TIR'ın hakimiyetini gizli buzlanma nedeniyle kaybetti. Şarampole devrilen TIR'da Mehmet K. hafif yaralandı. Sürücü, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › AFYONKARAHİSAR'DA TIR DEVRİLDİ 1 YARALI - Son Dakika