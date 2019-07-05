Afyonkarahisar'da tır ile minibüs çarpıştı, 14 yaralı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir tır ile mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:19 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Bolvadin
ilçesinde bir tır ile mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Kaza, Bolvadin Çobanlar
kavşağında meydana geldi. Yapım çalışmalar sebebi ile iki şeride düşürülen yolda, mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile seyir halindeki tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralıların ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi
'ni kaldırıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
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