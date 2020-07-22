Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Remzi Beldek (52) idaresindeki 26 E 1161 plakalı tır, Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolunun Yavuz köy mevkisinde Canan Hasmercan (38) yönetimindeki 1-XSB-331 plakalı Belçika plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Şaban Hasmercan (67) hayatını kaybederken, sürücü ile araçtaki Şemsi Hasmercan (65), Ayli Sıla Göktürk (15) ve Burçin Göktürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Şemsi Hasmercan sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Şaban Hasmercan'ın Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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