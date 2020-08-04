Afyonkarahisar'da tır ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tır ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Osman Altın (37) yönetimindeki 03 BP 793 plakalı tır, ilçeye bağlı Atlıhisar köyü içerisinde Bayram Köken'in kullandığı tarım aracı ile çarpıştı. Kazada tarım aracının sürücüsü Bayram Köken (72) ile Nurcan Kayış (44) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Köken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nurcan Kayış'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.