TIR'ın çarptığı taksinin şoförü ve yolcusunun öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
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TIR'ın çarptığı taksinin şoförü ve yolcusunun öldüğü kaza kamerada

31.08.2022 13:01
TIR'ın çarptığı taksinin şoförü ve yolcusunun öldüğü kaza kamerada

AFYONKARAHİSAR'da, TIR'ın çarptığı taksinin şoförü Recep Altınsoy (45) ile yolcusu Berkay Öztürk'ün (27) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

AFYONKARAHİSAR'da, TIR'ın çarptığı taksinin şoförü Recep Altınsoy (45) ile yolcusu Berkay Öztürk'ün (27) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında, Afyonkarahisar otogar kavşağında meydana geldi. A.İ. (27) yönetimindeki 06 DN 9890 plakalı TIR, kavşakta Recep Altınsoy'un kullandığı 03 T 0190 plakalı taksiye yandan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, taksi şoförü Recep Altınsoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan taksideki yolcu Berkay Öztürk ise ambulansla kaza yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öztürk de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, TIR şoförü A.İ.'yi gözaltına aldı. A.İ. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kavşaktaki trafik ışıklarının 24 saat boyunca aktif olduğu, kaza sırasında ışık ihlali yapılıp yapılmadığıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşaktan geçmeye çalışan taksiye, TIR'ın sol tarafından çarptığı ve yaklaşık 50 metre sürüklediği görüldü.


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Kaynak: DHA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'ın çarptığı taksinin şoförü ve yolcusunun öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: TIR'ın çarptığı taksinin şoförü ve yolcusunun öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
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