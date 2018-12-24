Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Tır Kazası: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da Tır Kazası: 1 Yaralı

2 saat önce

Afyonkarahisar'da iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Tır Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'da iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 24. kilometresinde bulunan Kılıçarslan Kavşağı'nda meydana geldi. Mercan D. idaresindeki 35 AJ 4447 plakalı tır, Halil A. yönetimindeki 45 HA 304 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası Mercan D. tır içerisinde sıkışırken olay yerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, AFAD ekiplerinin uğraşları sonrasında sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:36 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acun Ilıcalı'nın 'Mucize Çocuk' Dediği Kızı Banu Ilıcalı, Duru Güzelliğiyle Büyüledi Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı

Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu Yalova'da Düzenlenen Fuhuş Operasyonunda 30 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 03:07:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Tır Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]