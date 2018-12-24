Afyonkarahisar'da Tır Kazası: 1 Yaralı
2 saat önce
Afyonkarahisar'da iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar
'da iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar- Antalya
karayolunun 24. kilometresinde bulunan Kılıçarslan
Kavşağı'nda meydana geldi. Mercan D. idaresindeki 35 AJ 4447 plakalı tır, Halil A. yönetimindeki 45 HA 304 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası Mercan D. tır içerisinde sıkışırken olay yerine 112 Acil Servis
ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, AFAD ekiplerinin uğraşları sonrasında sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:36 Kaynak: İHA
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