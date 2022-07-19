AFYONKARAHİSAR'DA TIR'LA OTOBÜS ÇARPIŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR'DA TIR'LA OTOBÜS ÇARPIŞTI

19.07.2022 15:35

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde TIR ile otobüs çarpıştı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde TIR ile otobüs çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 60'ıncı kilometresindeki ofis kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya giden Mehmet. G. yönetimindeki 50 BF 673 plakalı yolcu otobüsü, Muzaffer E. yönetimindeki 77 ABV 231 plakalı TIR'ı solamaya çıktığı esnada çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yol kenarında bekleyen yolcular polis incelemesi sonrası aynı otobüsle yollarına devam etti.

YORUMLAR
500
Çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi polis yakaladı Çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi polis yakaladı Son dakika haberi: FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı Son dakika haberi: FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı
Kaynak: DHA

Karahisar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'DA TIR'LA OTOBÜS ÇARPIŞTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
14:13 Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:41:35. #1.13#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR'DA TIR'LA OTOBÜS ÇARPIŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement