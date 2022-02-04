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Afyonkarahisar'da tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

04.02.2022 12:01
Afyonkarahisar'da tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Cemal Karagüven idaresindeki 03 EY 213 plakalı minibüs, Bolvadin- Emirdağ karayolu Otogar Kavşağı'nda, Hamdi Kırıcı yönetimindeki 47 ABM 294 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Karagüven ile minibüste bulunan Yusuf Demirörs yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan dolayı belirli bir süre kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeninden trafiğe açıldı.

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Karahisar, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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