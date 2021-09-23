Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Tuncay Pehlivanlı (55) yaralandı.

A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçtan selfie paylaştı

Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor

Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! Kimse nedenini anlamadı

Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı