Afyonkarahisar'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu

15.04.2022 12:09
Afyonkarahisar'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, kafeslerdeki çok sayıda tavuk telef oldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, kafeslerdeki çok sayıda tavuk telef oldu.

Sinan Kılıç (55) idaresindeki 33 KVA 48 plakalı tavuk yüklü tır, Bolvadin- Emirdağ kara yolu Kapaklı mevkisinde refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü Kılıç, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada tırın dorsesinde kafeslerde bulunan, çok sayıda tavuk telef oldu.

Tavuklar toplandı, yolda temizlik çalışması yapıldı.

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Sinan Kılıç, Karahisar, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu - Son Dakika
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