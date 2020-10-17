- Afyonkarahisar'da tohum toprakla buluştu - Son Dakika

- Afyonkarahisar'da tohum toprakla buluştu

17.10.2020 15:52

- Afyonkarahisar'da tohum toprakla buluştu Ekim ayının gelmesi ile tarlalarda arpa ekimi heyecanı başladı Ekim ayının gelmesi ile Afyonkarahisar'da tohum toprakla buluşmaya başlarken, çiftçiler Korona virüse (Covit-19) rağmen çiftçiler traktörlerle tarlaların yolunu tuttu.

- Afyonkarahisar'da tohum toprakla buluştu

Ekim ayının gelmesi ile tarlalarda arpa ekimi heyecanı başladı

AFYONKARAHİSAR - Ekim ayının gelmesi ile Afyonkarahisar'da tohum toprakla buluşmaya başlarken, çiftçiler Korona virüse (Covit-19) rağmen çiftçiler traktörlerle tarlaların yolunu tuttu. Arpa ekimine başlayan çiftçiler ekim döneminde tek şikayetçi oldukları konunun ise mazot ve gübre fiyatları olduğunu söylediler.

Kent genelinde ekim ayının gelmesi ile çiftçiler tarlaların yolunu tuttu. Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde de çiftçiler sabah erken saatlerden itibaren traktörler ile tarlalarında çalışmaya başladı. Çiftçiler arpa tohumlarını toprakla buluştururken, bölgede yoğun bir ekim faaliyeti başladı. Çiftçileri hayvanların ana yem kaynağı olan arpa tohumlarını hassasiyetle tarlalarına ekmeye başladı. Büyük ve küçükbaş hayvanların olmazsa olmaz yemi olan arpa ekiminin yaklaşık bir hafta süreceği öğrenildi. Korona virüse rağmen çiftçilerin büyük bir özveri ile tohum ekimi yapmaları, çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

"Gübre ve mazot fiyatlarının düşmesini bekliyoruz"

Bölgede çiftçilik yapan Mustafa Kanat, tohumu toprakla buluşturmak için ekim ayının gelmesini büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti. Kanat, "Nadası da hesaba katarsak 2 senedir biz ekim dönemini bekliyoruz. Gübre fiyatları yüksek olduğu için yeteri kadar gübre atamıyoruz. Bir dilim ekmek fazla yemek içinde mazot fiyatlarının düşmesini bekliyoruz ve başka bir şey istemiyoruz. 2 senedir biz toprağın arkasını bekliyoruz ve hakkımızı almak istiyoruz. Tohum 9 ay toprak ta bekliyor. Sonra arpa hasası yapacağız. Koron virüse rağmen çalışmaya devam edeceğiz çünkü çalışmak zorundayız" dedi.

- Afyonkarahisar'da tohum toprakla buluştu
- Afyonkarahisar'da tohum toprakla buluştu
- Afyonkarahisar'da tohum toprakla buluştu
- Afyonkarahisar'da tohum toprakla buluştu
- Afyonkarahisar'da tohum toprakla buluştu
- Afyonkarahisar'da tohum toprakla buluştu

Koronavirüs, Afyon, Tohum, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Afyonkarahisar'da tohum toprakla buluştu - Son Dakika

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