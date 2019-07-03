Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da TOKİ konutları için kura heyecanı
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Afyonkarahisar'da TOKİ konutları için kura heyecanı

22 dakika önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Afyonkarahisar'da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri, kurayla belirlendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Afyonkarahisar'da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri, kurayla belirlendi.
Küçükçobanlı Mahallesi'nde 2+1 şeklinde inşa edilecek 500, 3+1 şeklinde inşa edilecek 250 konut için toplam 6 bin 973 başvuru oldu.
Tınaztepe Spor Salonu'ndaki kuraya, başvuru yapan çok sayıda vatandaş katıldı.
TOKİ uzmanı Levent Cenkci, 2+1 konutlar için 3 bin 449 kişi, 3+1 konutlar için ise 3 bin 524 vatandaşın başvurduğunu söyledi.
Konutların yüzde 5'i engelliler, yüzde 10'u şehit alileri, yüzde 15'inin emekliler için sınıflandırıldığını anlatan Cenkci, şöyle konuştu:
"Hak sahibi belirleme işlemlerinin ardından kurada adı çıkanlarla sözleşmeler imzalanacak. Maliyetler yapılıp proje ihaleye çıkacak. İhalenin ardından 3 yıl içinde konutları bitirip teslim etmeyi planlıyoruz. Çıkmayan vatandaşlarımız moralini bozmasın. Afyonkarahisar'da yeni TOKİ projeleri yapılacak. Çünkü burada TOKİ projelerine çok büyük ilgi var."
Daha sonra noter gözetiminde, kuranın ilk çekilişini Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptı. Zeybek, 3+1 konutlar için başvuran şehit yakınının ismini açıkladı.
Kurada adını duyan vatandaşlar da büyük sevinç yaşadı.
Afyonkarahisar'da TOKİ konutları için kura heyecanı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:21 Kaynak: AA
Tınaztepe, Afyon, Güncel
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