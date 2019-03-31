Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Toplam 18 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde...

Afyonkarahisar'da Toplam 18 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde...

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Çobanlar - Ali Altuntaş - AK Partiİhsaniye - Mevlüt Küçük - AK PartiKızılören - Ali Erol - MHP.

Afyonkarahisar'da Toplam 18 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Çobanlar - Ali Altuntaş - AK Parti

İhsaniye - Mevlüt Küçük - AK Parti

Kızılören - Ali Erol - MHP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:48 Kaynak: AA

Ali Altuntaş, Çobanlar, MHP, Afyon, Güncel
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