Afyonkarahisar'da Toplam 18 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde Ak...

Resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Çobanlar - Ali Altuntaş - AK PartiEvciler - Ali Dede Savaş - AK Partiİhsaniye - Mevlüt Küçük - AK PartiKızılören - Ali Erol - MHP.

Resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:



Çobanlar - Ali Altuntaş - AK Parti



Evciler - Ali Dede Savaş - AK Parti



İhsaniye - Mevlüt Küçük - AK Parti



Kızılören - Ali Erol - MHP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması

MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum

Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı