Afyonkarahisar'da Toplam 18 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde Ak...
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Resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Çobanlar - Ali Altuntaş - AK PartiEvciler - Ali Dede Savaş - AK Partiİhsaniye - Mevlüt Küçük - AK PartiKızılören - Ali Erol - MHP.
Resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Çobanlar - Ali Altuntaş - AK Parti
Evciler - Ali Dede Savaş - AK Parti
İhsaniye - Mevlüt Küçük - AK Parti
Kızılören - Ali Erol - MHP
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:04 Kaynak: AA
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