AFYONKARAHİSAR - Toplanan mavi kapaklarla 3 kişiye tekerlekli sandalye alındı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Toplanan mavi kapaklarla 3 kişiye tekerlekli sandalye alındı

22.02.2022 19:13

Mavi kapak toplama kampanyası ile alınan tekerlekli sandalyelerin dağıtımı için düzenlenen tören Okul Genel Koordinatörü Azime Tanrıverdi'nin açıklaması Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan Öğrencilerin sunumları Tekerlekli sandalyelerin teslimi Konser ve halk...

Mavi kapak toplama kampanyası ile alınan tekerlekli sandalyelerin dağıtımı için düzenlenen tören

Okul Genel Koordinatörü Azime Tanrıverdi'nin açıklaması

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan

Öğrencilerin sunumları

Tekerlekli sandalyelerin teslimi

Konser ve halk oyunları Afyonkarahisar'da toplanan mavi kapaklarla 3 kişiye tekerlekli sandalye alındı

Afyonkarahisar'da mavi kapak toplama kampanyasıyla alınan 3 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi ile kentteki özel bir okul iş birliğiyle öğrenciler, mavi kapak toplama kampanyası başlattı. Toplanan mavi kapaklardan elde edilen parayla da 3 tekerlekli sandalye alındı.

Okulun Genel Koordinatörü Azime Tanrıverdi, kurumun konferans salonunda düzenlenen teslim töreninde, öğrencileri toplumsal konulara duyarlı olarak yetiştirmeye çalıştıklarının söyledi.

Projenin ortağı olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını dile getiren Tanrıverdi, "Türk Eğitim Derneğinin bir şubesi olarak bizim kuruluş hikayemiz var. Bu hikaye doğrultusunda ihtiyacı olan çocuklara yardım etmek ve toplumsal duyarlılığı gelişmiş gençler yetiştirmek bunlardan birkaç tanesi. Biz bir okul değil, çok önemli bir sosyal sorumluluk projesinin devamıyız." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan da okulun öğrencilerince toplanan mavi kapakların bedensel engelli 3 kişinin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından mavi kapak kampanyasını anlatan sunum yapıldı, alınan 3 tekerlekli sandalye ise sahiplerine ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Program, okul öğrencilerinin konseri ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle sona erdi.

AFYONKARAHİSAR - Toplanan mavi kapaklarla 3 kişiye tekerlekli sandalye alındı
AFYONKARAHİSAR - Toplanan mavi kapaklarla 3 kişiye tekerlekli sandalye alındı
AFYONKARAHİSAR - Toplanan mavi kapaklarla 3 kişiye tekerlekli sandalye alındı

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Kent Konseyi, Karahisar, Okul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Toplanan mavi kapaklarla 3 kişiye tekerlekli sandalye alındı - Son Dakika
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