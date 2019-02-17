Afyonkarahisar'da Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine ülkemizde çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine ülkemizde çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor. CHP ile Pensilvanya, adı İYİ olan parti ile bölücü örgütün siyasi uzantısı, 'zillet ittifakı' şemsiyesi altında bir araya getiriliyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılarak Afyonkarahisarlılara hitap etti.



Çiftçilere 1,2 katrilyon tutarında kaynak aktardıklarını ve 1,7 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdiklerini bildiren Erdoğan, ayrıca girişimcilere de toplam 6 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki sağladıklarını anlattı.



Erdoğan, desteklere ilave 17 bin istihdam oluşturduklarını belirterek, "44 bin iş yerimize 916 milyon lira tutarında SGK prim teşviki verdik. Sağlıkta aralarında 400 yataklı Afyon Devlet Hastanesinin ve 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin de olduğu 20'si hastane toplam 40 sağlık tesisini şehrimize biz kazandırdık." diye konuştu.



Bunun yanı sıra 13 sağlık tesisinin yapımının devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, Emirdağ'a, Başmakçı'ya ve Dinar'a yapılacak devlet hastanelerinin de plan ve proje çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.



TOKİ vasıtasıyla 8 bin 648 konut projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Bizden önce Afyon'da ne kadar bölünmüş yol vardı, 54 kilometre. Biz buna 517 kilometre ilave ettik, oldu 571 kilometre. Aramızdaki fark bu. Çay-Bolvadin-Emirdağ yolu, Afyon-Şuhut Yolu ve Akşehir-Afyon yolunun tamamı bu yıl bitiyor. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Yüksek Hızlı Tren projemizle Afyonkarahisar'ı İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e bağlıyoruz. Nasıl, iyi bir müjde değil mi? Afyon'a bu yakışır. Böylece Afyonkarahisar ile Ankara arası saat olarak neye düşüyor biliyor musunuz? 1,5 saate, İstanbul arası 3,5 ve İzmir arası 2 saate düşecek. Hakikaten bu millete yakışır seyahatler yapacağız.



Eskişehir-Afyonkarahisar-Antalya Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmaları sürüyor. Manisa-Uşak-Afyon arasındaki demiryollarını ve Afyon-Konya hattını elektrikli ve sinyalli hale getirip modernize edeceğiz. Kütahya-Afyonkarahisar ve Uşak illerimize hizmet veren Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı'nı zaten bu bölgeye kazandırdık. Havalimanının yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 100 bine ulaştı. Afyonkarahisar'a bu arada 39 baraj, 22 gölet inşa ettik, 11 baraj ve 4 göletin inşası ise şu anda devam ediyor."



Erdoğan, ayrıca içme suyu arıtma tesisiyle Afyonkarahisar şehir merkezinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacının çözüldüğünün altını çizdi.



Yapılan sulama tesisleriyle 588 bin dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığına değinen Erdoğan, yapımı süren 14 sulama tesisinin tamamlanmasıyla 64 bin dekar arazinin daha sulamaya açılacağını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90 bin dekar araziyi sulayacak sulama tesisinin de basınçlı kapalı sisteme dönüştürüleceğini anlattı ve Akarçay'ın da ıslahının yapıldığı bilgisini verdi.



Şehre yeni bir mesire alanı kazandırıldığını ifade eden Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'tan sonra bu hizmet yolculuğumuzu hızlandırarak yola devam edeceğiz." dedi.



"Saldıranlara söz etmeyenler, bölücü örgütün siyasi uzantılarına siper oluyor"



Sayılı günlerin çabuk geçtiğini belirten Erdoğan, 40 gün sonra sandığa giderek vatandaşların oy kullanılacağını hatırlattı.



"31 Mart günü ülkemiz ve geleceğiniz adına kritik bir karar vereceksiniz. Kimin kimlerle yol yürüdüğünü, kimin kimlerle iş tuttuğunu sizler zaten takip ediyorsunuz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine ülkemizde çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor. CHP ile Pensilvanya, adı İYİ olan parti ile bölücü örgütün siyasi uzantısı, 'zillet ittifakı' şemsiyesi altında bir araya getiriliyor. Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında 'al gülüm ver gülüm' pazarlığına girebiliyor. Benim Afyonkarahisarlı kardeşim, bu teröristlere oy vermez, benim Afyonkarahisarlı kardeşim teröre bulaşanlara prim vermez. Türkiye'de adı millet düşmanlığına çıkmış, insanımızın değerleriyle, inancıyla, tarihiyle kavgalı ne kadar kesim varsa hepsi de koro halinde zillet ittifakına alkış tutuyor. Birkaç gün önce bu ittifakın küçük ortağı, İmralı'daki terörist başı ve diğer katiller için yürüyüş yapmaya yeltendi. Emniyet güçlerin tüm tedbirleri aldı ve böyle bir provokasyona müsaade etmedi."



"Polisimizin kararlı tavrı"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü örgütünün siyasi uzantılarının tüm kışkırtmalarına, hakaretlerine, tehditlerine rağmen polisin kararlı tavrından asla taviz vermediğini vurguladı.



"Bu sırada örgütünün şehir kadrosundan sözde bir milletvekili, benim bir hanım polis kardeşimin kolunu ısırarak onu hastanelik etti." ifadesini kullanan Erdoğan, bu konuda gerekenin yapıldığını dile getirdi.



Bu saldırı karşısında ne CHP'den ne de ittifakın diğer ortaklarından tek bir kınama ve eleştiri duyulmadığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:



"Aynı şekilde geçen hafta Adana'da Seyhan'daki seçim büromuza arkadaşlarımız toplantı halindeyken, bölücü örgütün uzantıları tarafından bir terör eylemi düzenlendi. Bu kesimlerden yine bir tepki gelmedi, ancak aynı CHP bölücü örgütün emriyle yapılan eyleme hukuki sınırlar içinde müdahale eden polislerimizi 'vekiller dövülüyor' diyerek hedef göstermekten çekinmiyor. Özellikle söylüyorum, polisimize saldıranlara karşı tek söz etmeyenler, bölücü örgütün siyasi uzantılarına siper oluyor. Bunun adı iki yüzlülüktür, bunun adı, millet ve demokrasi düşmanlarına payandalık yapmaktır, bunun adı sokak terörüne sahip çıkmaktır."



(Sürecek)

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