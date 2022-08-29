Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çocuklar arasındaki sohbet izleyenleri gülümsetti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çocuklar arasındaki sohbet izleyenleri gülümsetti

29.08.2022 20:37

Afyonkarahisar'da gerçekleşen toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurdele kesmek için sahneye çıkan çocuklar arasında geçen sohbet izleyenleri gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyonkarahisar Çay Barajı'nın açılışı nedeniyle kurdele kesmek için sahneye çıkan çocuklarla arasındaki diyalog törene damga vurdu.

ÇOCUKLARI TEK TEK UYARDI

Çocuklara makas dağıtan Erdoğan, "Ben size söylemeden kesmeyeceksiniz. Kestikten sonra da bu makası eve götüreceksiniz" diye çocukları uyarırken, sahnedeki bir kız çocuğu Erdoğan'a "Seni ilk defa görüyorum" diyerek heyecanlı bir şekilde yanıt verdi.

"MAKASI ANNELERİNİZE GÖTÜRECEKSİNİZ"

Konuşmanın devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makası annelerinize götüreceksiniz" diye seslenirken, çocuklardan biri "Ben Gazi Ahmet abime götürürüm" dedi.

SAMİMİ SOHBET TEBESSÜM ETTİRDİ

Erdoğan, "Tüm bu kurdeleleri keserken, bu makasları da bugünün hatırasına eve götüreceğiz. Yavrularımız annelerine bu günün hatırası olarak verecek. Tamam mı? Kızlar sizde çeyizine koyacaksınız" diyerek sözlerini tamamladı. Erdoğan ile çocukların samimi sohbeti töreni takip edenleri tebessüm ettirdi.

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