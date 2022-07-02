Zeybek, burada gazetecilere, organizasyona katkı sunan hastane çalışanlarına teşekkür ederek, sünnet şölenini önümüzdeki yıllarda da devam ettireceklerini kaydetti.

Özel bir hastanede 55 çocuk, uzman cerrah doktorlar tarafından yapılan ön muayenenin ardından sünnet edildi.

Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da toplu sünnet şöleni yapıldı - Son Dakika

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