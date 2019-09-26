Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da trafik ekiplerinden kural ihlali yapan sürücülere ceza
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Afyonkarahisar'da trafik ekiplerinden kural ihlali yapan sürücülere ceza

1 saat önce

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri kurallara uymayan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere cezai işlem uyguladı.

Afyonkarahisar'da trafik ekiplerinden kural ihlali yapan sürücülere ceza, System.String[]

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri kurallara uymayan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere cezai işlem uyguladı.


Trafikte kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmamakta kararlı olan Afyonkarahisar Emniyeti Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şehir genelinde uygulamalarına devam ediyor. Ekipler, çevreye rahatsızlık veren modifiyeli araç sahipleri ile alkol alan, emniyet kemeri takmayan ve kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uyguladı. Polisin uygulamalarından dolayı memnun olduklarını belirten vatandaşlar ekiplere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
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