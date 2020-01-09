Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü

49 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre Afyonkarahisar - Antalya Karayolunun 60. Kilometresi Sandıklı Dinar Caddesi kavşağında meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.


Ahmet Emin Akgök (36) idaresindeki 03 PC 677 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Yaklaşık 2 metre yükseklikteki beton bariyerlerden aşağı düştü. Yan yatan araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Savcılık incelemesi sonrası hayatını kaybeden sürücü Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Antalya, Dinar, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı
Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı!

Son Dakika Haberleri
07:06 Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren zanlı idam cezası alabilir - Son Dakika Haber
07:06 Venezuela'da muhalif lider mecliste yemin ettikten sonra Maduro'yu protesto çağrısı yaptı - Son Dakika Haber
06:56 Beşiktaş'ta panelvan araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika Haber
06:55 Brezilya'da mahkeme Netflix'ten İsa'yı eşsincel olarak gösteren filmi kaldırmasını istedi - Son Dakika Haber
06:46 09 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
00:09 Son dakika: Irak'ta tansiyon düşmüyor! ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı - Son Dakika Haber
23:27 Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 07:28:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]