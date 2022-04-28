Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü

28.04.2022 14:08
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde arızalanan tırı tamiri etmek için gelen araçlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde arızalanan tırı tamiri etmek için gelen araçlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Dinar'a bağlı Burunkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Kılıçaslan (53) idaresindeki 34 PR 0769 plakalı kamyon, yo kenarında H.A.Ç.'nin arızalanan tırını tamir etmek için gelen M. E. (46) ile M.T'ye (46) ait 2 araca çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan ticari aracın sürücüsü Kılıçaslan olay yerinden hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Kılıçaslan'ın cesedi, Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından H.A.Ç, M.E. ile M.T., jandarma tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Ahmet Kılıçaslan, Karahisar, Kaza, PR, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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