Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
36 dakika önce
Afyonkarahisar'da otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.
Afyonkarahisar
'da otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Numan Yetkin (39) idaresindeki 03 BT 134 plakalı otomobil, çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
Kazada, otomobilde bulunan Şeyma Yetkin (23) yaralandı.
Yaralı Yetkin, 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:05 Kaynak: AA
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