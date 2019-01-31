Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

36 dakika önce

Afyonkarahisar'da otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'da otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Numan Yetkin (39) idaresindeki 03 BT 134 plakalı otomobil, çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan Şeyma Yetkin (23) yaralandı.

Yaralı Yetkin, 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Afyon, Güncel
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